Incidente tra una volante e una moto

Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato all'ospedale in codice giallo da una ambulanza della Svs

Mediagallery

Incidente all’incrocio viale Carducci-viale Alfieri. E’ accaduto intorno alle 00.10 di mercoledì 29 dicembre tra una volante in servizio della polizia e una moto. Il conducente, un giovane, del mezzo a due ruote è stato trasportato all’ospedale in codice giallo da una ambulanza della Svs (foto di archivio). Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica. Dalla questura esprimono massima vicinanza alla famiglia e fanno sapere che sull’accaduto sono in corso gli accertamenti. Gli agenti della municipale hanno raccolto le testimonianze e acquisito il video delle telecamere della zona.