Indice di criminalità. Livorno e provincia al 10° posto in Italia

Cambia di pochissimo il risultato rispetto alla classifica uscita lo scorso ottobre su “Il Sole 24 Ore”. L’indice di criminalità basato sul numero di denunce ogni centomila abitanti redatto annualmente, dal 2016, dal maggior quotidiano economico di riferimento nazionale, ci piazza ancora una volta come da qualche anno a questa parte, nella top ten delle città italiane. Nel 2021 e nel 2022 Livorno, con la sua provincia, si è classificata al nono posto, lo scorso anno all’ottavo e questo 2024 tocca quota decimo posto. Al quinto posto per “furti di ciclomotori”.

