Infastidisce i clienti di un bar, poi minaccia e sputa ai poliziotti: arrestato

Il 50enne, una volta salito sull’auto di servizio, ha sputato all’indirizzo dei poliziotti cercando di danneggiare la vettura. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per i reati di violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Una volante, intorno alle ore 18 di domenica 28 luglio, è intervenuta in un bar di via Grande per la segnalazione di un uomo che infastidiva i frequentatori e il personale del locale. Il disturbatore, all’arrivo della pattuglia, era ancora all’interno del bar nell’area dedicata alle slot machine, aveva al seguito un grosso zaino e inveiva contro i gestori del locale. Gli agenti hanno subito cercato di calmarlo per procedere alla identificazione, ma l’uomo, un 50enne italiano, infastidito dal controllo di polizia, ha alzato il tono di voce e ha utilizzato il dialetto campano per non far comprendere agli agenti quanto dicesse. Le provocazioni verso i poliziotti sono continuate anche fuori dal bar nonostante gli stessi adoperassero tutta la pazienza necessaria per fargli capire che dovevano completare la sua identificazione, ma il 50enne continuava la sua violenza verbale particolarmente offensiva usando parole e frasi lesive per la reputazione dei poliziotti millantando l’appartenenza ad un clan camorristico di Caivano. Le reazioni dell’uomo erano spropositate, in quel momento c’erano all’interno e all’esterno del locale circa 30 persone, alcuni dei quali hanno risposto alle provocazioni del soggetto. Alla fine è stato deciso di farlo salire l’uomo sulla macchina di servizio per accompagnarlo in caserma. Una volta salito sull’auto di servizio, ha sputato all’indirizzo degli operatori di polizia cercando di danneggiare la vettura. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per i reati di violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©