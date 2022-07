Infortunio alle Vaschine, soccorsa via mare

Nella foto di Amore Bianco una immagine delle Vaschine al Romito

Intervento della Svs alle Vaschine, via terra e via mare, con la squadra di Estate Sicura presente sul Romito a bordo degli scooter e via mare con il gommone, per soccorrere una bagnante milanese residente a Firenze infortunatasi alla caviglia. Randez vous al moletto di Antignano con la Misericordia di Antignano

Intervento della Svs alle Vaschine via terra e via mare – con la squadra di Estate Sicura presente sul Romito a bordo degli scooter e via mare con il gommone – per soccorrere una bagnante milanese di circa 63 anni, residente a Firenze, infortunatasi il 9 luglio alla caviglia e impossibilitata a risalire gli scogli. I volontari della Svs, via terra, hanno prestato le prime cure dopodiché, via mare, l’altra squadra ha quindi portato la donna al moletto di Antignano dove c’è stato il cosiddetto rendez vous (appuntamento) con la Misericordia di Antignano che ha trasportato la bagnante al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. L’operazione è stata coordinata dalla capitaneria di porto.

Condividi: