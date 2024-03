Infrange i finestrini di due auto in via Masi, denunciato

L'uomo è stato sorpreso dal proprietario di una delle due auto: 45enne denunciato per tentato furto e danneggiamento. L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre, tramite il 112 NUE, situazioni sospette, anche che riguardino beni altrui, per consentire un pronto intervento delle pattuglie in servizio sul territorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 45enne perché gravemente indiziato di tentato furto su auto e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione dei militari il presunto autore del reato, notato aggirarsi con fare sospetto in via Masi, avrebbe infranto i finestrini di due auto in sosta ed avrebbe rovistato all’interno, in un caso visto dal proprietario di un veicolo che ha allertato la pattuglia dell’Arma.

I militari, prontamente giunti sul posto, hanno rapidamente rintracciato l’uomo, noto poiché già gravato da precedenti, in una strada limitrofa e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti del caso al termine dei quali è scattata la denuncia per tentato furto e danneggiamento.

L’invito dell’Arma è quello di segnalare sempre, tramite il 112 NUE, situazioni sospette, anche che riguardino beni altrui, per consentire un pronto intervento delle pattuglie in servizio sul territorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Condividi:

Riproduzione riservata ©