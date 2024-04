Ingaggia una colluttazione con i poliziotti e danneggia un’auto, arrestato

Prima di ingaggiare la colluttazione con gli agenti intervenuti ha minacciato il titolare di un'attività e i clienti con una bottiglia di vetro: arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in attesa della direttissima

Nel pomeriggio del 4 aprile le volanti sono intervenute in via Provinciale Pisana per la presenza di un soggetto, in forte stato di agitazione, che stava minacciando il titolare di un esercizio commerciale e i clienti con una bottiglia di vetro. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato l’uomo in un tunisino classe 1992 con precedenti penali che, alla vista delle divise, non ha collaborato ingaggiando una colluttazione con gli agenti durante la quale ha danneggiato un’auto in sosta. Alla fine è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in attesa della direttissima.

