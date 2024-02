Ingiurie al personale sanitario, multato

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno elevato all'uomo una multa di 1000 € con l’accusa di aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del personale del reparto dove era ricoverata la compagna

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, al termine di attività istruttoria avviata a seguito di una comunicazione della Direzione Generale della USL Toscana nord ovest, hanno sanzionato e segnalato all’Autorità Amministrativa competente un 32enne con l’accusa di aver tenuto una condotta intimidatoria ed ingiuriosa nei confronti del personale sanitario del presidio ospedaliero.

Come si legge in un comunicato l’uomo, durante l’accesso ad un reparto di degenza dove era ricoverata la compagna, incurante delle attività di assistenza in corso, teneva una condotta offensiva e prevaricatoria, ostentando atteggiamenti aggressivi e proferendo frasi offensive ed ingiuriose nei confronti del personale sanitario presente intento a svolgere attività clinico-assistenziale.

Alla luce della Legge 113/2020, il 32enne è stato sanzionato dai militari con una multa pari a 1.000 euro.

La norma, prosegue la nota stampa, prevede che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o anche di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni in strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 5mila euro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©