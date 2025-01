Insegue il ladro aiutata da un carabiniere, arrestato

La donna stava rincorrendo l'uomo che poco prima le aveva rubato lo smartphone e il portafoglio dall’auto. Un carabiniere libero dal servizio ha notato la scena ed è intervenuto in aiuto. Fermato e arrestato per furto, resistenza e indebito utilizzo di strumenti di pagamento

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto sulla quarantina residente nel Pisano e già noto alle forze dell’ordine per furto, resistenza e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo la ricostruzione dei militari, si legge in un comunicato stampa, un carabiniere libero dal servizio è intervenuto in aiuto di una donna intenta ad inseguire la persona che poco prima le aveva rubato lo smartphone e il portafoglio dall’auto. Il militare, dopo aver rincorso l’uomo che nel frattempo gli aveva opposto strenua resistenza, è riuscito a bloccarlo e a consegnarlo alla pattuglia sopraggiunta nel frattempo. A seguito di una perquisizione personale il fuggitivo è stato trovato in possesso di uno smartphone e delle carte di pagamento di proprietà della donna con cui aveva già effettuato un tentativo di pagamento non andato però a buon fine. Il tutto, prosegue la nota stampa, è stato restituito alla legittima proprietaria e terminate le formalità di rito il fermato è stato dichiarato in arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari. A seguito di udienza il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per luogo di residenza. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

