Insegue il ladro che gli sta rubando lo scooter e sventa il furto

E’ accaduto all’alba del 18 marzo quando una volante si è recata in via Roma dove un cittadino si era messo all’inseguimento di un uomo che gli stava rubando il suo scooter dopo aver ricevuto sullo smartphone la notifica di furto. La polizia è riuscita a rintracciare e fermare il soggetto, 39 anni, italiano, tenuto sotto controllo dalla vittima, all’interno dell’area condominiale di un condominio in piazza Matteotti. Portato in questura, negli slip i poliziotti gli hanno trovato una bustina da 2,1 grammi di cocaina. Il 39enne è stato quindi denunciato per tentato furto aggravato e segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

