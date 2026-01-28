Inseguimento e schianto in città, arrestato 38enne: aveva cocaina e hashish

L’uomo ha tentato la fuga dopo l’alt in via Fattori, dando vita a un inseguimento terminato con un incidente alle Sorgenti. Bloccato dopo una breve corsa a piedi, è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e contanti ed è stato trasferito al carcere delle Sughere

Serata movimentata quella di domenica 25 gennaio a Livorno, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un lungo inseguimento per le vie cittadine, concluso con un incidente stradale e un tentativo di fuga a piedi.

Tutto è iniziato in via Fattori, quando una volante ha notato un’auto che viaggiava con i fari spenti. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato improvvisamente, dandosi alla fuga a forte velocità e mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti.

L’inseguimento è proseguito per diverse strade della città fino alla zona delle Sorgenti, dove il fuggitivo ha abbattuto un palo della segnaletica stradale, per poi ripartire nuovamente. Poco dopo, imboccando contromano una via a senso unico, ha urtato violentemente un’auto che procedeva in direzione opposta, finendo per coinvolgere anche altre tre vetture parcheggiate.

Bloccato dalla collisione, l’uomo ha abbandonato l’auto e ha tentato di scappare a piedi nella zona nord della città, ma è stato raggiunto dagli agenti dopo poche centinaia di metri. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha colpito i poliziotti con pugni, calci e gomitate, senza però riuscire a liberarsi.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente e di 160 euro in contanti. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 23 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 18 grammi.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno sequestrato ulteriori sette involucri di cocaina, hashish e circa 2.900 euro in contanti.

Dagli accertamenti è emerso che il 38enne era irregolare sul territorio nazionale, privo di patente di guida e già noto alle autorità, con diversi alias. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine degli atti è stato trasferito nel carcere delle Sughere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.

