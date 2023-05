Inseguimento in piazza della Repubblica: arrestato

Polizia e Svs in piazza della Repubblica al termine dell'inseguimento

Si tratta di un tunisino del 1993 tratto in arresto ex art. 73 D.P.R. 309/90 e deferito in stato di libertà ex art. 337 a seguito di rilievi fotodattiloscopici che hanno permesso di risalire alla sua identità in quanto privo di documenti. Nella fuga si è disfatto di un cellulare e di 1,38 grammi lordi di cocaina. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Svs per soccorrere la scooterista che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze

E’ stato arrestato l’uomo fermato dagli agenti delle volanti, diretti dal vice questore Francesco Falciola, al termine di un inseguimento avvenuto il 5 maggio intorno alle 16,30. Si tratta di un tunisino del 1993 tratto in arresto ex art. 73 D.P.R. 309/90 e deferito in stato di libertà ex art. 337 a seguito di rilievi fotodattiloscopici che hanno permesso di risalire alla sua identità in quanto privo di documenti. La pm di turno ha poi disposto di trattenere l’arrestato nelle camere di sicurezza nell’attesa della direttissima che si è svolta il 6 maggio durante la quale è stato convalidato l’arresto con obbligo di firma. Nel corso dell’inseguimento, iniziato nei pressi di piazza Garibaldi è concluso in via del Pantalone, si è disfatto di un cellulare e di 1,38 grammi lordi di cocaina suddivisi in 5 involucri termosaldati. La sostanza stupefacente, il cellulare e 50 euro sono stati posti sotto sequestro. Durante la fuga attraversando la strada in direzione piazza della Repubblica ha fatto cadere una scooterista di passaggio. Per fortuna la giovane alla guida non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Svs. I poliziotti hanno raccolto alcune testimonianze. Lo straniero è stato accompagnato ad un centro temporaneo in attesa di espulsione avendo ottenuto il nulla osta.

