Inseguimento nella notte dopo le percosse, arrestato

Mentre un agente ha prestato soccorso alla donna ferita facendo intervenire il 118 per trasportarla all'ospedale, l'altro poliziotto dopo un estenuante inseguimento a piedi per varie strade è riuscito a bloccare l'uomo: arrestato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni personali

Nella notte le volanti hanno arrestato un uomo dopo che dalla zona della Dogana D’Acqua sono arrivate diverse chiamate che segnalavano testualmente: “Un tunisino che stava danneggiando delle auto in sosta”, “una donna che veniva trascinata da un uomo e poi percossa”, “un uomo che picchiava una donna”. Giunti sul posto, si legge in un comunicato stampa del 16 aprile, i poliziotti hanno notato un uomo, straniero, che stava percuotendo una donna. Alla vista della volante si è dato alla fuga a piedi. Mentre un agente si è messo al suo inseguimento, l’altro poliziotto ha prestato soccorso alla donna ferita facendo intervenire un mezzo di soccorso per trasportarla all’ospedale (prognosi di 30 giorni, si legge nella nota stampa, per “frattura ossa nasali ed osso mascellare sinistro, ferita palpebra inferiore sinistra, ferita piramide nasale, ferita labbro inferiore da violenza altrui”). Dopo un estenuante inseguimento a piedi per varie vie cittadine il poliziotto è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo con non poca fatica in attesa dell’intervento di un altro equipaggio della squadra volante che nel frattempo si era portato sul posto. Accompagnato in questura, il tunisino è stato arrestato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per lesioni personali. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

