Inseguimento nella notte, la volante sbarra la strada e ferma la fuga

Inseguimento da piazza dei Domenicani a via della Campana dove il fuggitivo, nell’ultimo disperato tentativo di sfuggire al controllo, ha attraversato la strada nella direzione opposta prima di essere definitivamente bloccato. Nella fuga ha lanciato un panetto di hashish e un involucro di cocaina. Arrestato

Stanotte in piazza dei Domenicani, angolo scali del Refugio, gli agenti hanno notato un giovane che alla vista della volante si è dato alla fuga. È iniziato così un inseguimento terminato in via della Campana grazie al poliziotto alla guida che ha sbarrato la strada al fuggitivo il quale, nell’ultimo disperato tentativo di sfuggire al controllo, ha attraversato la strada nella direzione opposta prima di essere definitivamente bloccato. Nella fuga, l’uomo si è disfatto gettandolo sotto i bidoni dell’immondizia di un panetto contenente hashish per 93,38 grammi e di un involucro contenente cocaina per 5,03 grammi. L’uomo, che è stato trovato con 680 euro addosso, dopo aver dichiarato false generalità, è stato identificato in un soggetto di origine tunisina. Per tutto questo, conclude la nota stampa della questura, sussistendo la flagranza del reato di cui all’art 73 dpr 309/90 c.5 il tunisino è stato tratto in arresto e indagato in stato di libertà di cui agli art 337 c.p e 495 codice penale. Il pm ha poi disposto l’arresto in carcere. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato. Nell’ambito delle misure “alto impatto”, continua quindi l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia.

