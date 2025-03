Inseguimento per le strade, poi la polizia lo arresta con 45 grammi di hashish

In manette un giovane libico di 22 anni: l'accusa è detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato

La polizia di Stato di Livorno dopo un inseguimento ha arrestato un uomo di 22 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Domenica pomeriggio una volante della polizia in via Settembrini ha deciso di controllare un uomo e una donna a bordo di un motoveicolo. I due però alla vista della pattuglia sono subito fuggiti a bordo del mezzo a due ruote.

Dopo un breve inseguimento tra le vie cittadine, lo scooter è stato raggiunto dai poliziotti e la donna è stata immediatamente bloccata, mentre l’uomo è fuggito a piedi in direzione dei campi da rugby di via Settembrini.

Gli agenti sono riusciti comunque a prendere il fuggitivo poco dopo. L’uomo, che durante la fuga in scooter si era disfatto di un grosso frammento di sostanza di colore marrone, una volta raggiunto ha iniziato una colluttazione con i poliziotti tanto che gli stessi, per fermarlo, gli hanno messo le manette di sicurezza.

Trovato quanto gettato dall’uomo durante la fuga si è accertato che si trattava di 45,90 grammi di hashish.

Per questo il giovane libico è stato deferito in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in quanto, nel tragitto verso gli uffici della questura, l’uomo è andato in escandescenza e, scagliando ripetuti calci contro l’auto di servizio, ha infranto il finestrino dello sportello posteriore, piegando così il montante della struttura.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

