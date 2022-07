Inseguito e bloccato dai cittadini dopo il tentato furto: arrestato

Scoperto dal proprietario si è dato alla fuga verso piazza Magenta. Seguito, e senza mai essere perso di vista, è stato bloccato da alcune persone che avevano assistito al fatto. Sul posto è poi intervenuta la polizia che lo ha arrestato

Intervento della polizia intorno alle 12,20 del 31 luglio a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti che riferivano di aver fermato un extracomunitario dopo che si era introdotto in una abitazione in via delle Guglie. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era riuscito a introdursi al piano terra di una casa dopo essere passato da un chiosco interno e vistosi scoperto dal proprietario si è dato alla fuga verso piazza Magenta. Seguito e senza mai essere perso di vista, fanno sapere dalla questura, è stato bloccato da alcune persone che avevano assistito al fatto. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha tratto in arresto lo straniero, tunisino di 36 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: sequestrato un coltello multi uso, oltre ad un paio di cuffie.

