Insulti e botte all’operatore Aamps che finisce in ospedale. L’azienda: “Solidarietà al lavoratore”

L'operatore Aamps, trasportato al pronto soccorso per accertamenti e per farsi medicare, ha chiamato il 112. Sul posto si è portata la polizia. L'aggressore è stato denunciato per violenza e interruzione di pubblico servizio

di Giacomo Niccolini

Un operatore Aamps è stato aggredito durante il suo turno di lavoro relativo alla raccolta porta a porta la mattina di giovedì 23 marzo intorno alle 9 in zona La Rosa. Un uomo avrebbe prima insultato e poi messo le mani addosso al lavoratore intento a raccogliere la spazzatura per motivi ancora da chiarire. La cosa certa è che il dipendente della municipalizzata del Comune è caduto a terra in seguito ad un colpo al petto ricevuto dal cittadino che stava passeggiando in quel momento in zona. L’operatore Aamps, trasportato al pronto soccorso per accertamenti e per farsi medicare, ha dunque chiamato il 112. Sul posto si è portata la polizia. L’aggressore è stato denunciato per violenza e interruzione di pubblico servizio.

Il comunicato stampa dell’azienda – “Nel merito la Direzione aziendale ha avviato gli opportuni approfondimenti al fine di definire il quadro preciso degli accadimenti e prendere a seguire le opportune decisioni. Nel frattempo Aamps si sente nella possibilità di esprimere la più completa solidarietà al lavoratore ricordando alla cittadinanza che gli addetti al servizio di raccolta sono incaricati di pubblico servizio che operano quotidianamente vuotando i contenitori dei rifiuti attendendosi dall’utenza, come solitamente avviene, il rispetto del lavoro svolto a vantaggio della collettività”.

