Intervento a lieto fine per una coppia alle Cascatelle

Perdono l'orientamento durante un'escursione sotto al temporale, i vigili del fuoco individuano le due persone in buone condizioni di salute e le accompagnano in sicurezza fino alla strada principale

Intervento a lieto fine nel pomeriggio di oggi intorno alle 15.15 quando è giunta ai vigili del fuoco una richiesta di soccorso da parte di due persone che avevano perso l’orientamento durante un’escursione in località Cascatelle, zona del Corbolone. Nell’area indicata era in corso un temporale. Durante la ricerca, la squadra ha individuato le due persone in buone condizioni di salute e le ha accompagnate in sicurezza fino alla strada principale.

