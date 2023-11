Intervento dei vigili del fuoco al Corner Bistrot

Il titolare: "Ringrazio i vigili del fuoco per il tempestivo intervento. Cercheremo di riaprire il prima possibile"

Un corto circuito in cucina è all’origine dell’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di martedì 7 novembre all’interno del Corner Bistrot in piazza Giovine Italia. “Il locale era chiuso per turno di riposo – spiega il titolare Matteo, che ringraziamo per la disponibilità – avrebbe riaperto stasera, quindi per fortuna non vi era nessuno all’interno. Ringrazio i vigili del fuoco per il tempestivo intervento. Cercheremo di riaprire il prima possibile”.

