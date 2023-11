Intervento dei vigili del fuoco in via Provinciale Pisana

Le fiamme hanno coinvolto una parte di un fabbricato in disuso di Ferrovie adibita ad uffici e spogliatoi

Intervento dei vigili del fuoco in via Provinciale Pisana per un incendio intorno alle 8.30 di stamattina in un deposito in disuso di Ferrovie. Le fiamme hanno coinvolto una parte del fabbricato che era adibita ad uffici e spogliatoi. Sul posto anche la polizia. Le cause sono in corso di accertamento.

