Intervento dei vigili del fuoco in via Tozzetti

I vigili del fuoco in via Tozzetti il 24 ottobre

Intervento dei vigili del fuoco in via Tozzetti, zona Ospedale, per la messa in sicurezza dei travertini delle finestre in corrispondenza del portone di ingresso del condominio a seguito del distacco di alcuni frammenti dal travertino superiore della finestra del secondo piano. I vigili del fuoco hanno realizzato e installato delle opere provvisionali in materiale ligneo formate da un montante e due tavole. Per eseguire l’intervento, che ha visto operare l’autoscala, il mezzo carro crolli e l’autobotte, è stato necessario chiudere la strada.

