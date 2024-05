Intervento dei vigili del fuoco per una imbarcazione sommersa

Il natante risulta completamente sommerso e costituisce intralcio alla navigazione. Intervento in zona piazza Cavour

In corso un intervento lungo i fossi in zona piazza Cavour da parte dei vigili del fuoco per un natante sommerso completamente che costituisce intralcio alla navigazione. In corso il riposizionamento in galleggiamento da parte di una squadra terrestre coadiuvata dal personale nautico e del nucleo sommozzatori NSSA.

