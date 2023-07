Intervento della Svs per soccorrere un passeggero di una nave

Intervento della Svs a bordo di un traghetto per un passeggero portatore di pacemaker che ha avuto bisogno di assistenza prima di salpare. Partita da via San Giovanni, l’ambulanza medicalizzata ha raggiunto la banchina. Qui la squadra della Svs è salita a bordo e ha soccorso l’uomo trasportandolo poi al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

