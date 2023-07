Intrusioni notturne nelle barche, esposto del circolo nautico in Venezia

Esposto alle forze dell'ordine dei soci del circolo Teatro Rossini in scali del Teatro: "Da un paio di mesi le nostre imbarcazioni subiscono intrusioni e danneggiamenti con consumo di stupefacenti all'interno delle cabine"

Intrusioni nelle barche ormeggiate al circolo nautico Teatro Rossini in scali del Teatro, Venezia. “L’ultimo caso risale al 9 luglio – scrivono i soci del circolo che all’unanimità hanno inviato un esposto alle forze dell’ordine – Di fatto, da un paio di mesi a questa parte le nostre imbarcazioni subiscono molteplici intrusioni e danneggiamenti”. Ignoti, spiegano i soci nell’esposto, durante la notte salgono sulle barche consumando sostanze stupefacenti all’interno delle cabine, forzate, dove il giorno seguente il proprietario della barca trova tracce di marijuana e hashish. “Ogni volta lo scenario è raccapricciante e a nulla sono servite le ripetute poste, anche notturne, per cogliere qualcuno in flagranza”. Attraverso l’esposto, i soci sperano di sensibilizzare gli organi competenti ad intraprendere i provvedimenti necessari per la tutela e salvaguardia del proprio bene.

