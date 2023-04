Investe la giovane in bici e non si ferma

Una ragazza in bicicletta è stata investita da un’auto, una Punto di color grigio, che poi non si è fermata per prestare aiuto e soccorso. Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di domenica 16 aprile, intorno alle 16, in via dei Condotti Vecchi davanti al Circolo Tennis Libertas. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica ma soprattutto quello, tramite alcune telecamere di sicurezza in zona, di risalire alla persona che guidava la macchina. A soccorrere la giovane, che ha riportato per fortuna solamente una contusione al ginocchio, sono stati chiamati i volontari della Svs intervenuti da via San Giovanni.

