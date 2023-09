Investe mamma e figlio di 6 anni ma non si ferma per chiamare i soccorsi

Incidente in via Graziani, Porta a Terra, registrato intorno alle 16,45 di sabato 30 settembre. Un’auto ha investito una mamma di 40 anni e suo figlio di 6 non fermandosi e proseguendo così la sua corsa. Sul posto è intervenuta un’ambulanza senza medico a bordo da via San Giovanni della Svs. Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine già a lavoro per rintracciare l’automobilista che è fuggito dopo lo scontro.

