Investe una ciclista e poi fugge con l’auto

Una donna in bicicletta è stata investita da un'auto intorno alle 18,40 di sabato 16 luglio. L'auto si è poi dileguata facendo perdere, momentaneamente le proprie tracce

Una donna in bicicletta è stata investita da un’auto intorno alle 18,40 di sabato 16 luglio. L’auto si è poi dileguata facendo perdere, momentaneamente le proprie tracce. Il tutto è accaduto in via Donnini all’angolo con via Rignano. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito i cui agenti si sono subito messi sulle tracce della persona alla guida del mezzo a quattro ruote.

Seguono aggiornamenti

Condividi: