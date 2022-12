Investimento in piazza della Repubblica

La Svs e la polizia municipale in piazza della Repubblica

Sul posto un'ambulanza della Svs con medico a bordo da via San Giovanni e la polizia municipale

Investimento in piazza della Repubblica. E’ accaduto alle 17 circa del 3 dicembre. Sul posto un’ambulanza della Svs con medico a bordo da via San Giovanni e la polizia municipale. Il pedone, un uomo di circa 60 anni, che ha riportato un trauma cranico e politraumi, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

