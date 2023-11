Investimento in via Mastacchi

Il luogo dell'incidente

Investimento in via Mastacchi. E’ accaduto nel pomeriggio del 13 novembre. Una donna è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni. Sul posto un’ambulanza della Svs e la polizia municipale per i rilievi dell’incidente.

