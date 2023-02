Investita in piazza Luigi Orlando: in codice rosso al pronto soccorso

Incidente alle 7,50 di martedì 28 febbraio in piazza Luigi Orlando. Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di via Verdi, con medico a bordo, i cui soccorritori si sono presi cura della paziente. La donna è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso per le gravi ferite riportate a causa di un’importante trauma cranico e contusioni diffuse su tutto il corpo. Traffico a rilento per alcuni minuti. Ancora al vaglio della polizia municipale la dinamica dell’incidente.

