Investita sul viale Italia: 24enne in ospedale

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una ordinaria della Svs da via San Giovanni e una con medico a bordo della Misericordia di via Verdi

Una giovane donna di 24 anni è stata investita sul viale Italia da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza dell’Accademia Navale. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una ordinaria della Svs da via San Giovanni e una con medico a bordo della Misericordia di via Verdi. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso con un codice giallo. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di martedì 11 gennaio. A far luce sulla dinamica esatta del sinistro stradale anche una pattuglia della polizia municipale.

Condividi: