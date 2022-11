Investita sul viale Italia: donna in ospedale

Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs da via San Giovanni con un'ambulanza fornita di medico a bordo. La donna è stata colpita dall'auto in transito. Sul posto la polizia municipale a cui spetterà di indagare sulla dinamica dell'incidente

Una donna è stata investita all’altezza del civico 29 del viale Italia, davanti alla prima baracchina provenendo da piazza Mazzini, da una persona al volante della sua auto intorno alle 17,30 di mercoledì 30 novembre.

Per fortuna le condizioni cliniche della donna rimasta ferita non destano particolari preoccupazioni. Traffico a rilento per alcuni minuti, il tempo necessario per mettere in sicurezza la zona.

