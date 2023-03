Investite mentre attraversano: madre e figlia in ospedale

Grave investimento avvenuto intorno alle 12,45 di sabato 4 marzo ai Tre Ponti dove due donne (madre e figlia) sono state investite mentre attraversavano la strada. Sul posto sono arrivati tre mezzi di soccorso. I primi ad intervenire sono stati i volontari della Svs di Ardenza che hanno trovato riverse al suolo le due donne e hanno iniziato a prestare le prime cure. Subito dopo sono sopraggiunti i soccorritori a bordo di un’ambulanza della Misericordia di via Verdi con medico a bordo del 118 e quelli della Misericordia di Antignano. Ancora da chiarire la dinamica esatta del sinistro stradale. Tre in tutto gli assistiti dai volontari e del personale medico sanitario intervenuto. La ferita, più grave, è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso.

