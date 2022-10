Investito dal treno sui binari ad Antignano: è grave

Nella foto i soccorsi intervenuti ad Antignano con Misericordia, vigili del fuoco e polizia. L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato al pronto soccorso. Indagini sulla dinamica dell'incidente

Il ferito, che versa in gravi condizioni, ha circa 50 anni. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto polizia Ferroviaria, polizia di Stato, vigili del fuoco, Misericordia di via Verdi e di Antignano

Incidente nel pomeriggio di martedì 4 ottobre, intorno alle 15,45, in via del Littorale ad Antignano all’altezza del cimitero. Un uomo di circa 50 anni è stato investito da un treno regionale in transito sui binari proveniente da Grosseto e diretto a Pisa. Il suo stato di salute versa in gravi condizioni a causa del forte impatto con il mezzo pubblico. Sul posto è intervenuta in prima istanza la Misericordia di Antignano sopraggiunta, in men che non si dica vista la vicinanza con la propria sede, con un mezzo ordinario.

Subito dopo è arrivata sul posto la Misericordia di Livorno che è intervenuta con un’ambulanza fornita di medico a bordo del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia Ferroviaria e polizia di Stato. Il paziente stabilizzato sul luogo del drammatico sinistro è stato trasportato d’urgenza, come già anticipato, in gravi condizioni, al pronto soccorso di Livorno. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente per la quale sono al lavoro gli inquirenti. Rallentamenti sulla linea ferroviaria.

