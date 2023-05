Investito in porto da un camion: è grave

L'uomo, soccorso dai volontari della Svs, è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello in gravi condizioni. Sul posto la polizia municipale per i rilievi

Incidente in porto, in via Leonardo da Vinci, avvenuto la mattina di venerdì 26 maggio quando, intorno alle 8,30, per motivi ancora da appurare, un camion ha investito un uomo provocandogli gravi ferite ad una gamba. L’uomo, soccorso dai volontari della Svs intervenuti con un’ambulanza fornita di medico del 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello in gravi condizioni.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica.

