Investito pedone in via Mondolfi

Nelle foto il punto in cui è avvenuto l'incidente in via Mondolfi allo svincolo tra Ardenza e Antignano; la seconda foto è tratta da Google Maps

Investimento in via Mondolfi. E’ accaduto sabato 6 maggio, intorno alle 10, all’altezza delle strisce pedonali allo svincolo tra Ardenza e Antignano. La vittima, un signore anziano, è stata soccorsa da una coppia di passaggio in scooter che ha allertato l’ambulanza e ha fornito informazioni alla polizia municipale, intervenuta per i rilievi, per cercare di individuare l’automobilista che non si sarebbe fermato. L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. “Spero che questa pubblicazione – scrive la figlia a QuiLivorno.it – possa servire a individuare altri testimoni e a far sapere all’investitore che la polizia municipale lo sta cercando”.

