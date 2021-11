Investito sulle strisce: al pronto soccorso in codice rosso

Grave il pedone di 64 anni investito in piazza Mazzini. Praticamente illesa la conducente dello scooter di 30 anni. Sul posto due ambulanze della Misericordia di via Verdi

E’ stato investito sulle strisce pedonali in piazza Mazzini alle 18,45 di mercoledì 10 novembre. Sul posto si sono portati i volontari della Misericordia di via Verdi che hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso il paziente di 64 anni, che stava attraversando dall’Arena Astra verso il Cantiere Benetti, che è subito sembrato in gravi condizioni. Sul posto si è portata subito un’altra ambulanza, sempre da via Verdi, i cui volontari hanno prestato soccorso alla giovane di circa 30 anni alla guida dello scooter che ha colpito il pedone.

Per fortuna per la scooterista si parla solo di un brutto spavento e qualche contusione. Traffico rallentato per alcuni minuti. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del sinistro.