Katana, 5 coltelli, 1 shuriken e 1 arma da lancio. Denunciati per porto abusivo

Denunciati un 40enne ed un 30enne entrambi di origini straniere. Il 40enne, fermato alle Sorgenti, è stato trovato con i 5 coltelli, lo shuriken e l'arma da lancio circolare; il 30enne, fermato in centro, aveva con sé la katana di 70 cm di lunghezza. Entrambi non hanno saputo giustificarne il motivo del possesso. Nel corso dei controlli altri tre denunciati e tre segnalati quali assuntori di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie. Controlli orientati, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti senza trascurare la tutela della sicurezza stradale e ponendo particolare attenzione alle aree adiacenti ai quartieri di Shangai, Corea, Sorgenti e nei pressi della stazione ferroviaria. Il servizio ha visto il supporto di una pattuglia di militari dell’Esercito (impiegati in “strade sicure”) e di due equipaggi della polizia municipale.

Il risultato dei controlli in un comunicato stampa del 4 aprile. Nel corso delle attività una 20enne sottoposta agli arresti domiciliari per reati connessi agli stupefacenti è stata arrestata in flagranza dai carabinieri della Stazione di Livorno Centro per evasione mentre percorreva via Garibaldi eludendo così la misura in corso. A seguito del rito direttissimo, celebrato al Tribunale di Livorno, l’arresto è stato convalidato. Nel medesimo contesto operativo sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 40enne ed un 30enne, entrambi di origini straniere. Il primo, controllato in zona “Sorgenti”, è stato trovato in possesso di 5 coltelli (due a serramanico e tre da lancio), uno shuriken e un’altra arma da lancio circolare. Il secondo, fermato in centro, aveva con sé una katana di 70 cm di lunghezza. Entrambi non hanno saputo giustificare il motivo del possesso e del porto di tali particolari armi in luogo pubblico.

Nel corso del servizio, i militari di Collesalvetti e del Norm Livorno hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza: un 40enne sorpreso a circolare in centro con la propria autovettura con tasso alcolemico di 2,30 g/l, un livello potenzialmente pericoloso anche per la salute personale. Medesimo provvedimento è stato preso nei confronti di un 50enne fermato nel quartiere Corea alla guida di un’auto che procedeva in maniera imprudente, il quale però, all’alt della pattuglia, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Un secondo 50enne è stato denunciato penalmente per aver opposto rifiuto all’accertamento sull’assunzione di droghe dopo che la somministrazione del pretest salivare aveva rilevato positività alla cannabis. Sempre in tema di stupefacenti, un 40enne del Nord Africa, fermato in centro perché notato mentre verosimilmente cedeva dello stupefacente a terzi, subito identificati, è stato sorpreso con ulteriori 5 grammi di anfetamina, 10 di hashish e 5 di marijuana, è stato denunciato dai carabinieri del NORM per detenzione ai fini di spaccio, mentre i tre acquirenti, di età compresa tra 19 e 40 anni, controllati in via Garibaldi e piazza Saragat, sono stati segnalati alla Autorità Prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti a fini non terapeutici. Sono stati trovati in possesso di un grammo di hashish ciascuno.Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

