La avvicina e le sfila il Rolex dal polso

E' accaduto tutto in pochi istanti. Una donna ha avvicinato una signora che camminava in viale Nazario Sauro e con la scusa di chiederle informazioni è riuscita a sfilarle il Rolex che aveva al polso dal valore di circa 15mila euro

Mediagallery

E’ accaduto tutto in pochi istanti. Una donna ha avvicinato una signora che camminava in viale Nazario Sauro e con la scusa di chiederle informazioni è riuscita a sfilarle il Rolex che aveva al polso dal valore di circa 15mila euro (foto d’archivio).

La signora si è accorta solo più tardi di non avere al polso il suo prestigioso orologio e solo a quel punto ha contattato la polizia che ha inviato sul posto una volante per maggiori accertamenti. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 27 maggio. Della donna autrice del borseggio nessuna traccia.