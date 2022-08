La lite finisce a colpi di bottiglia: due feriti in ospedale

Una violenta lite si è sviluppata intorno a mezzanotte e mezzo di giovedì 4 agosto appena terminata la prima serata di Effetto Venezia in piazza del Luogo Pio.

L’alterco è iniziato in viale Caprera per poi terminare a colpi di bottiglia davanti alla chiesa che prende il nome della piazza davanti agli occhi attoniti di diversi passanti che stavano lasciando il quartiere al termine della prima serata di kermesse estiva per poi tornare a casa. Il tutto si è sviluppato in pochissimi istanti. Due giovani stranieri hanno iniziato ad urlare per poi rincorrersi e colpirsi a vicenda con delle bottiglie rotte.

I due sono stati prima curati per strada dai volontari delle ambulanze presenti sul posto grazie all’ingente servizio di primo soccorso e sicurezza predisposto dalla prefettura e poi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo rispettivamente da un’ambulanza della Misericordia di Montenero con medico del 118 a bordo e da un mezzo di primo soccorso della Svs. Sul posto ingente lo spiegamento di forze dell’ordine predisposto per la festa di piazza che ha subito bloccato i due protagonisti della lite evitando che il tutto degenerasse in una rissa e gestendo così la macchina dei soccorsi. Gli agenti presenti hanno poi seguito i due al pronto soccorso per le indagini del caso.

