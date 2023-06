La polizia fa la spesa ad una signora che chiama chiedendo aiuto

Dopo averle fatto una spesa di generi alimentari il vice commissario Alessandro Puccia e Pierluigi Pitoscia si sono recati a casa della donna che commossa ha ringraziato gli agenti non solo per la spesa ma anche per il prezioso tempo che le hanno dedicato. "Tornati nella volante avevamo gli occhi lucidi, nel vederla che piange e ti abbraccia il cuore si stringe e batte forte"

Una signora classe ’32 – 91 anni – il 12 giugno mattina senza cibo da qualche giorno ha contattato il centro operativo della polizia chiedendo aiuto. Così il vice commissario Alessandro Puccia e Pierluigi Pitoscia, dopo averle fatto una spesa di generi alimentari, si sono recati a casa della donna che commossa li ha ringraziati non solo per la spesa ma anche per il prezioso tempo che i due agenti le hanno dedicato. Alessandro, che ringraziamo per la disponibilità, commenta: “E’ stata una emozione. In quel momento la signora raffigurava la mamma che tanti di noi purtroppo non hanno più e aiutarla è stata doveroso da parte nostra. Io credo che in quel momento la persona stessa si senta un pochino a disagio, non è facile decidere di contattare le forze dell’ordine dopo una vita in cui sei stato indipendente. Nel vedere la signora che piange e ti abbraccia il cuore si stringe e batte forte anche a me dopo 40 anni in polizia. Tornati nella volante Pierluigi ed io avevamo gli occhi lucidi. Orgogliosi di quello che abbiamo fatto, evidentemente ci sono cittadini che credono ancora nelle istituzioni”.

