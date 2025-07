La polizia infrange il vetro di un’auto per liberare un cane

L'animale è stato rifocillato e bagnato per abbassare la temperatura corporea. Denunciato per maltrattamento il proprietario dell'auto. Sono stati alcuni cittadini a fermare la volante in transito

E’ accaduto alle 21.00 circa di domenica 29 giugno quando una volante mentre percorreva il quartiere Pontino è stata richiamata da numerose persone che si trovavo in strada in quanto un cane, si legge in un comunicato stampa del 30 giugno, si trovava legato sul sedile posteriore di un’auto parcheggiata senza la possibilità di prendere aria in quanto i finestrini del mezzo erano chiusi. I poliziotti, constatato quanto segnalato, hanno effettuato dei veloci controlli alla ricerca del proprietario della vettura senza riuscire a contattarlo. A questo punto, prosegue la nota stampa, siccome l’animale era arrivato all’estremo delle forze, hanno infranto il vetro anteriore riuscendo così a metterlo in salvo rifocillandolo e bagnandolo per abbassare la temperatura corporea. Dopo circa 10 minuti è giunto sul posto il proprietario, 78 anni, dell’auto che ha spiegato di essersi allontanato per poco tempo e che quindi non l’aveva messo in pericolo. Il cane, di circa 7 mesi, risultava avere il regolare micro chip e appartenere alla nipote. Per quanto accaduto, gli agenti hanno denunciato l’uomo per il reato di maltrattamento di animali. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

