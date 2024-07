La polizia restituisce al proprietario lo scooter rubato

Denunciato in stato di libertà un tunisino classe '94 per ricettazione dopo essere stato sorpreso in zona Buontalenti, senza patente, alla guida del motorino. L'uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per la guida senza patente

Durante il controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati, in zona Buontalenti le volanti hanno fermato nella notte un cittadino straniero mentre stava guidando uno scooter 150cc.

Dai successivi accertamenti lo straniero è risultato un tunisino del 1994, privo di patente, e lo scooter rubato (denuncia da parte del proprietario effettuata il 20 giugno).

Accompagnato in Questura, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente per la guida senza patente. Il motorino è stato restituito al proprietario.

