La truffa delle valvole del gas è arrivata in città

Il finto avviso trovato dal lettore al portone del condominio a Colline

La segnalazione di un lettore: "Ho riconosciuto l'avviso-truffa al portone del mio condominio a Colline. Invito tutti i livornesi a controllare il proprio portone e a chiamare il 112 come giustamente ha detto la questura". Il comunicato di Reti Distribuzione srl

La “truffa delle valvole del gas”, com’è stata definita dalla questura in un comunicato stampa del 12 settembre, è arrivata a Livorno. “Dopo aver letto stamattina il vostro articolo sul primo caso di truffa di questo tipo a Rosignano – si legge nella segnalazione di un lettore – ho riconosciuto l’avviso-truffa al portone del mio condominio in via Badaloni, zona Colline. Ecco la foto che ho scattato: è lo stesso avviso, identico. Uno era attaccato al mio portone e l’altro al portone condominiale di fronte. Quindi sono almeno due nella mia strada. Invito tutti i livornesi a controllare il proprio portone e a chiamare il 112 come giustamente ha detto la questura”. Reti Distribuzione srl ha pubblicato nella sezione News un articolo riguardo proprio a questo avviso in cui specifica che “la società opera esclusivamente in Piemonte nelle provincie di Torino e Vercelli e non è in alcun modo promotrice dell’attività indicata”.

