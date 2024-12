Attenti alla truffa dello spoofing, solo ieri 4 casi di finte telefonate

Con lo spoofing il truffatore sceglie il numero telefonico che apparirà sul dispositivo della vittima simulando che sia proprio quello della polizia postale di Livorno. Dopodiché il finto ispettore di polizia chiede alla vittima di effettuare un bonifico su un c/c. "State in guardia, le forze dell'ordine non chiedono mai soldi e verificate sempre la veridicità del numero che vi ha chiamato chiedendo all'operatore di presentarsi con il suo grado e l'ufficio di appartenenza"

Sono incrementati i casi, 4 solo ieri, di truffe del finto operatore delle forze dell’ordine con la metodologia dello spoofing. Come si legge sul sito commissariatodips.it a pagina 4 della sezione Alert, lo spoofing consente al truffatore, utilizzando le possibilità offerte dai servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), di poter scegliere il numero telefonico che apparirà sul dispositivo della vittima simulando che sia proprio quello della polizia postale di Livorno. Dall’altra parte della cornetta un finto ispettore della polizia postale attraverso varie scuse invita la vittima di turno, che il più delle volte procede con bonifico istantaneo, a effettuare un versamento su un conto corrente. La Postale ricorda ai cittadini che non chiede mai soldi e, come si legge sul sito, nel caso in cui si riceva la chiamata di un soggetto che si presenta come appartenente ad una Forza di Polizia si consiglia di chiedere il nome, il grado, la forza di polizia e l’ufficio di appartenenza della persona e di riattaccare subito dopo. Dopodiché cercate su internet il numero di telefono della forza di polizia o dell’ufficio che si presume abbia chiamato, componete il numero e chiedete di parlare con il nome fornito dal precedente interlocutore.

