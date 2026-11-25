“La voce al telefono era identica a quella di mio figlio: è stato un incubo”

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Valentina ha deciso di condividere pubblicamente la propria esperienza per mettere in guardia altre famiglie. Una vicenda che, come racconta lei stessa, aveva sentito descrivere tante volte, senza pensare che potesse capitare proprio a lei: “Sono ancora sotto choc, sanno che tasti toccare per metterti ko. State in guardia”

“Mamma, aiuto, ho fatto un incidente. Ti prego, aiutami. Ho paura”. Bastano poche parole, pronunciate con la voce disperata di un figlio, per gettare una madre nel panico. È quanto accaduto a Valentina, che ringraziamo per la disponibilità. La donna ha deciso di condividere pubblicamente la propria esperienza per mettere in guardia altre famiglie. Una vicenda che, come racconta lei stessa, aveva sentito descrivere tante volte, senza pensare che potesse capitare proprio a lei. “Una cosa sentita raccontare mille volte, ma finché non ci sei pensi che se accadesse a te non ci cadresti mai”. Tutto comincia con una telefonata sul telefono fisso. Dopo un breve silenzio, dall’altra parte arriva una voce che Valentina riconosce immediatamente: è quella di Lorenzo, suo figlio di vent’anni. Il ragazzo, con tono disperato, le racconta di aver avuto un incidente e di trovarsi in caserma, chiedendole aiuto. Poco dopo, al telefono interviene una persona che si presenta come un maresciallo dei carabinieri. L’uomo conferma il presunto incidente e spiega che il ragazzo ha chiesto di parlare con la madre. Le chiede quindi nome, cognome e indirizzo, apparentemente per verificarne l’identità. Ma la telefonata riserva un altro particolare inquietante. Di fronte alle insistenti richieste di Valentina di avere notizie del figlio, il presunto militare le domanda se sia sola in casa. Saputo che non lo è, insiste per parlare con il marito.

La voce del figlio era identica: “Un vero incubo”

Il marito prende il telefono e comincia a chiedere maggiori informazioni, in particolare in quale caserma si trovi Lorenzo. Ed è proprio in quel momento che qualcosa non torna: dall’altra parte viene indicato il nome sbagliato della caserma. Mentre il marito continua la conversazione, Valentina prende il cellulare e chiama direttamente il figlio. Fortunatamente Lorenzo risponde subito: sta bene e non ha avuto alcun incidente. È così che la donna scopre di essere finita nel mirino di un tentativo di truffa. A lasciarla maggiormente sconvolta è soprattutto la somiglianza della voce ascoltata al telefono. “Io vi giuro che quella voce non solo era identica a quella di Lorenzo, ma identico era anche il modo di parlare, di lamentarsi”. Una simulazione talmente credibile da farle perdere per qualche istante lucidità. “Ti buttano proprio di fuori”, racconta, spiegando di sentire ancora quella voce nella testa e di avere le gambe che tremano. Ripensando a quanto successo, Valentina riconosce che alcuni segnali avrebbero potuto insospettirla, ma sottolinea quanto sia difficile ragionare con lucidità in una situazione del genere.

La denuncia e l’appello per mettere in guardia gli altri

Dopo aver capito quanto accaduto, Valentina ha contattato il 112 per segnalare l’episodio e ha deciso di raccontare pubblicamente la propria esperienza, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di persone. Il suo è un appello rivolto soprattutto ad altri genitori, affinché possano riconoscere eventuali tentativi di raggiro e non sottovalutare la pericolosità di queste telefonate. “È la dimostrazione che sanno che tasti toccare per metterti ko”, scrive. Per Valentina, fortunatamente, la telefonata al figlio è arrivata in tempo per fermare l’inganno. Ma lo spavento resta. E la sua testimonianza racconta quanto possa essere devastante una truffa costruita facendo leva sul legame più profondo: quello tra un genitore e un figlio.

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