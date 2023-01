Ladri a scuola nella notte: rubati 9 computer

Una volante della polizia in servizio per il pattugliamento del territorio (foto d'archivio)

Risveglio amaro per il circolo didattico Carducci dove, all’interno del plesso Antignano di via Dino Provenzal, è stato registrato un furto di nove computer portatili. A fare la scoperta il personale didattico che, presto al mattino di lunedì 16, alla riapertura dell’istituto, si è subito reso conto che qualcosa non andava.

All’intero dei locali, infatti, chiari segni di intrusioni con oggetti fuori posto e cose lasciate a soqquadro nei corridoi. I malviventi hanno agito nel lasso di tempo compreso dalla chiusura alle 18 di venerdì 13 fino all’apertura odierna. Sul posto, subito alle 7,30 di lunedì 16 gennaio, la volante della polizia chiamata per il sopralluogo di furto con gli agenti diretti dal vice questore Francesco Falciola.

I ladri si sono introdotti da una finestra e, una volta dentro, hanno avuto gioco facile. Purtroppo niente telecamere sul posto. Ingresso ritardato di qualche minuto per i giovani alunni, il tempo necessario di consentire le operazioni di rito delle forze dell’ordine e quelle di sanificazione delle aule da parte del personale qualificato in servizio.

