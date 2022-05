Ladri al Centro Sportivo Livorno 9

Prima hanno prima divelto le telecamere poi hanno aperto la cassaforte (era vuota) in segreteria. Il custode: "Tanti danni ma almeno nessun furto per fortuna". Sul posto la polizia

Nella notte tra il 10 e 11 maggio ignoti si sono introdotti al Centro Sportivo Livorno 9 in via Montelungo, zona Stadio. Dopo aver verosimilmente scavalcato la rete di recinzione lato parcheggio (dalla foto si nota che è più bassa in un punto) hanno prima divelto le telecamere dopodiché hanno forzato la porta della segreteria aprendo, forse con un arnese, la cassaforte ma all’interno non vi era niente. A quel punto non trovando altro sono scappati. “Tanti danni ma almeno nessun furto per fortuna – il commento del custode della struttura Roberto Angioli al cronista sul posto – è la seconda volta che succede. La prima è stata qualche anno fa”. Sul posto per il sopralluogo è intervenuta la polizia.