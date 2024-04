Ladri al PalaCecconi nella notte

Un frame del video pubblicato sulla pagina Facebook del PalaCecconi che inquadra i due responsabili del furto all'interno della struttura sportiva

Dopo Guglie, Sushino e altri locali in città presi di mira in questi giorni, nella scorsa notte due persone, riprese dalle telecamere di servizio, si sono introdotte all'interno del PalaCecconi. Il proprietario Rossato: "Metteremo delle foto-trappole. Ma siamo lasciati soli davanti a questi raid di delinquenti"

di Giacomo Niccolini

Non si ferma l’ondata di raid notturni che stanno colpendo esercizi e ristoranti cittadini. Dopo Guglie, Sushino e altri locali in città presi di mira in questi giorni, nella scorsa notte due persone, riprese dalle telecamere di servizio, si sono introdotte all’interno del PalaCecconi, il piccolo palazzettino in pieno centro, che sorge appunto in via Cecconi.

Dalle immagini (clicca qui per vedere il video pubblicato dalla pagina Facebook del PalaCecconi) si vedono due figure con viso parzialmente coperto che, intorno alle 1,40 nella notte tra il 1° e il 2 aprile, armeggiano davanti all’ingresso principale della struttura sportiva fino ad entrare dentro. “Non è purtroppo la prima volta che siamo vittime di questi episodi – spiega il proprietario del complesso sportivo, Riccardo Rossato – Questa volta sono entrati per ben due volte nel giro di una stessa notte. Una prima volta intorno alle 1,40 e un’altra verso le 3. Uno, come si vede nel video che abbiamo pubblicato e di cui non vogliamo pubblicare oltre per non rendere riconoscibili gli autori, cosa che faremo con le autorità preposte, si piazza fuori a fare il palo mentre l’altro entra dentro alla ricerca di non so che. Infatti – prosegue Rossato – non vengono lasciati soldi all’interno della cassa del bar. I ladri si sono dovuti accontentare di 3 birre, due succhi di frutta e di qualche altra bottiglia lasciando i danni dello scasso a noi. Il prossimo passo che attueremo è quello di installare delle foto-trappole che illuminano il palazzetto e scattano foto quando ci si introduce senza autorizzazione all’interno. Vediamo se questo potrà essere un ennesimo deterrente. Nel frattempo siamo veramente scoraggiati davanti a questa ondata di micro delinquenza che non si riesce ad arginare. E a pagare siamo sempre noi”.

