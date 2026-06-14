Ladri alla Caritas. Ingenti danni: struttura chiusa per alcuni giorni

I danni alla struttura e il disordine sono stati ingenti, al punto che la Fondazione Caritas dovrà chiudere i servizi per i prossimi giorni, impedendo così alle persone più povere di poter accedere ai pasti e agli altri aiuti che quotidianamente la Caritas offre

Questa notte si è consumato l’ennesimo furto alle strutture Caritas in via La Pira. Malviventi si sono introdotti nei locali del Villaggio della Carità, sia negli spazi della mensa dei poveri, sia negli uffici e nella zona dell’accoglienza.

I danni alla struttura e il disordine sono stati ingenti, al punto che la Fondazione Caritas dovrà chiudere i servizi per i prossimi giorni, impedendo così alle persone più povere di poter accedere ai pasti e agli altri aiuti che quotidianamente la Caritas offre.

Ancora una volta chi subirà le conseguenze di questi atti vandalici saranno i più poveri

In un clima di delinquenza generale che si respira in città, dove i furti ormai non si contano agli esercizi commerciali e ai danni delle chiese di tutto il territorio e di violenza alle persone, sia nei parchi che nelle strade del centro, come ci raccontano gli ultimi episodi di cronaca, la Diocesi fa appello alle Forze dell’Ordine per aumentare controlli e sorveglianza, ma soprattutto fa appello alle Istituzioni perché siano presi tutti i provvedimenti necessari, anche in termini legislativi, affinché si ponga fine a questa escalation di violenza.

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