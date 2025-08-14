Ladri alla giostra La Codina alla Terrazza

Foto di archivio

"Hanno agito in maniera spudorata, pochi minuti dopo la chiusura davanti ai passanti. Mi va giù male male, anche perché con questo fanno 20 furti subiti negli ultimi due anni. Mi domando per quanto tempo debbano ancora restare impuniti?"

“Hanno agito in maniera spudorata, pochi minuti dopo la chiusura davanti ai passanti. Mi va giù male male, anche perché con questo fanno 20 furti subiti negli ultimi due anni. Mi domando per quanto tempo debbano ancora restare impuniti?”. A parlare con rammarico e rabbia è Dario La Terza, che ringraziamo per la disponibilità, titolare della giostra La Codina alla Terrazza dove alle 23.00 circa di ieri 13 agosto sono entrati i ladri. Una volta all’interno, dopo aver forzato la saracinesca, hanno prima spaccato la cassa alla ricerca di soldi e poi hanno sfondato e aperto una delle macchinette. Il tutto per pochi spiccioli lasciando tanti danni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©